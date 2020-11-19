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Глава Офісу Президента Єрмак провів тиждень у "Феофанії" на самоізоляції через неможливість вдома встановити захищений зв'язок

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Глава Офісу Президента Єрмак провів тиждень у "Феофанії" на самоізоляції через неможливість вдома встановити захищений зв'язок
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що поїхав до лікарні "Феофанія", оскільки не зміг у себе вдома організувати необхідний рівень захищеності зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

"От і я спробував віддалену роботу. Скажу вам, що краще працювати в офісі. Цей тиждень провів у "Феофанії". Самоізоляцію та медичний догляд під час коронавірусу я планував організувати вдома, але необхідний рівень захищеності зв'язку у житловому будинку забезпечити неможливо. В іншому разі, повірте, я б залишався вдома і працював звідти", - написав він.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Навіщо тобі захист зв'язку, якщо ти на ху#ла працюєш та сам йому доповідаєш? Так би одразу і сказав, що сам не хворів, а просто в Феофанії за янелохом присматрівал.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    накуя заведующему по скрепкам защищенная спецсвязь, они там вообще уху ели
  • Garry Grant
    Ну как вам отмазка? 100500lvl по моему. Завхоз переживает про защищённую связь для себя. Умора.))
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