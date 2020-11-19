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ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму "тиші" на Донбасі за добу 17 листопада

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ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму "тиші" на Донбасі за добу 17 листопада
СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу два порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і не знайшла жодного такого порушення на Луганщині.

Про це повідомляється в щоденному звіті № 275/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 18 листопада 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (невизначені боєприпаси) на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що протягом попереднього звітного періоду в цій області також було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

"У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню, як і протягом попереднього звітного періоду", - повідомили в СММ.

Востаннє порушення режиму припинення вогню на Луганщині фіксувалося місією 14 листопада.

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