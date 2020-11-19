Новообраній депутатці Конотопської міськради Ігнатенко спалили автомобіль, - Тягнибок. ФОТО

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок оприлюднив інформацію, що новообраній депутатці Конотопської міськради від цієї політсили Людмилі Ігнатенко спалили автомобіль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тягнибок написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Конотоп. Сьогодні. На новообраного депутата Конотопської міської ради від ВО "Свобода", начальника Управління освіти Людмилу Ігнатенко скоїли замах. Кілька годин тому на парковці під будинком свободівки спалили її автомобіль. Сама Людмила, на щастя, до того часу вже встигла дістатися до помешкання".

"Минулого року, нагадую, замах скоїли на міського голову Конотопа, свободівця Артема Семеніхіна. Невідомі напали на націоналіста біля його дому, після чого він потрапив до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження, але реального розслідування до сьогодні так ніхто й не провів. А непокаране зло, як завжди, повернулося", - наголосив Тягнибок.

Він продовжив: "Останнім часом Людмилі погрожували, вимагаючи залишити посаду на користь однієї з колишніх чиновниць, яку лобіює місцева мафія. Крім того, зазначу, що на останніх виборах "Свобода" здобула найбільшу фракцію у Конотопській міськраді, а Семеніхін, який зайняв друге місце на виборах мера, після смерті переможця від коронавірусу став найбільш реальним претендентом на цю посаду".

Тягнибок заявив, що розцінює напад як політичну розправу і закликав правоохоронців ретельно розслідувати цю справу.

Також дивіться: Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження. ВIДЕО