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Новообраній депутатці Конотопської міськради Ігнатенко спалили автомобіль, - Тягнибок. ФОТО

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Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок оприлюднив інформацію, що новообраній депутатці Конотопської міськради від цієї політсили Людмилі Ігнатенко спалили автомобіль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тягнибок написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Конотоп. Сьогодні. На новообраного депутата Конотопської міської ради від ВО "Свобода", начальника Управління освіти Людмилу Ігнатенко скоїли замах. Кілька годин тому на парковці під будинком свободівки спалили її автомобіль. Сама Людмила, на щастя, до того часу вже встигла дістатися до помешкання".

"Минулого року, нагадую, замах скоїли на міського голову Конотопа, свободівця Артема Семеніхіна. Невідомі напали на націоналіста біля його дому, після чого він потрапив до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження, але реального розслідування до сьогодні так ніхто й не провів. А непокаране зло, як завжди, повернулося", - наголосив Тягнибок.

Він продовжив: "Останнім часом Людмилі погрожували, вимагаючи залишити посаду на користь однієї з колишніх чиновниць, яку лобіює місцева мафія. Крім того, зазначу, що на останніх виборах "Свобода" здобула найбільшу фракцію у Конотопській міськраді, а Семеніхін, який зайняв друге місце на виборах мера, після смерті переможця від коронавірусу став найбільш реальним претендентом на цю посаду".

Тягнибок заявив, що розцінює напад як політичну розправу і закликав правоохоронців ретельно розслідувати цю справу.

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Новообраній депутатці Конотопської міськради Ігнатенко спалили автомобіль, - Тягнибок 01

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Топ коментарі

  • kisutwo
    Українці люблять націоналістів. Але у націоналістів не вистачає клепки створити свої мас-медіа, як це зробили іуди і москалі.
  • Татьяна Лайф
    Мне кажется, что и не только в отсутствии медиа дело. Свобода самая старинная партия на фоне остальных , плюс Батькивщина. Они были в парламенте , но их больше связывают с деструктивном. Особенно подкосил имидж свободы Махницкий. Это был огромный удар и по всем нам не только по Своболе. Он имел уникальные возможности избавить нас от коррупции , тогда у него были все полномочия это сделать, но он ограничился спортивной рыбалкой за большие деньги. Он юрист, майдановец , , свободовец- ожидания были огромны. Ведь если бы он ,именно он , поступил тогда иначе, был бы нашей Лаурой Ковеши, мы бы жили сейчас в другой стране.
    Один забытый эпизод. В Одессе его группа берет за жабры Юру Крука. С кражей из бюджета и попыткой вывести за границу 5 млн долларов. Информация прошла в СМИ. Юру арестовывабт. Проходит пару дней, Юру отпускают и тишина. Вот мне интересно, ваши догадки по этому конкретно вопросу?
    Кроме того , Свобода упоминалась в амбарной книге яныка. Что тоже не расследовалось. Свобода сама должна были инициировать расследова6ие, но ничего не произошло.
    То есть мы можем по6имать, что Свобола четко разграничена, это верхушка, абсолютно одинаковая с теми же рыгами и патриотами внутри партии, которых эта верхушка просто использует.
    Тем не менее, я тоже считаю, что Свобода должна быть представлена в парламенте вместо опзж хотелось бы,
  • kelman muksat
    вы бы такие смелые перед хуйлом и ео подхуйловниками были ... Зе-бильё щмаркатое
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