Палата представників Конгресу США проголосувала проти повернення Росії в G7
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Документом передбачена заборона на використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів з метою "підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ".
Відповідно до законопроєкту, цей захід має припинити діяти тільки після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть завірити законодавців у тому, що Росія "припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС", повністю виконує свої зобов'язання в межах Мінських домовленостей, "припинила незаконну окупацію Криму, Південної Осетії та Абхазії" і "вивела свої війська й озброєння з Придністров'я".
Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.
У разі затвердження законопроєкту верхньою палатою він надійде на підпис главі держави.