Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, відкривши вогонь поблизу Мар'їнки, - штаб

Минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.

"Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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"Підрозділи Збройних Сил України, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням в операції, що проводиться на території Донецької та Луганської областей", - додали в пресцентрі ОС.