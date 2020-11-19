Новини

"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення. ДОКУМЕНТ

7 33930
"Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення. ДОКУМЕНТ
Голова парламентського комітету з питань фінансів, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення.

Про це йдеться на сторінці парламентарія у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вирішив подати альтернативний проєкт постанови про звільнення. Мені здається, мотивував більш обґрунтовано", - написав Гетманцев.

Депутат зазначив, що не може працювати над виведенням економіки з тіні в той момент, коли окремі політичні групи блокують цю роботу.

"Оскільки продовження моєї діяльності з розробки проєктів законів щодо питань оподаткування має на меті припинити незаконні схеми з ухилення від оподаткування та завдати шкоди від цього багатьом важливим людям і тому унеможливлює виконання моїх обов'язків, - йдеться в постанові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч. ФОТО

Також він додав, що "традиція ухилення від оподаткування сягає корінням у сиву давнину, і не нашому поколінню цю традицію ламати".

Як повідомлялося раніше, в Раді зареєстровано постанову про відкликання з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики депутата СН Данила Гетманцева "у зв'язку з незадовільною роботою на посаді".

Слуга народу Гетманцев оприлюднив альтернативний проєкт постанови про своє звільнення 01

Слуга народу Гетманцев оприлюднив альтернативний проєкт постанови про своє звільнення 02
Слуга народу Гетманцев оприлюднив альтернативний проєкт постанови про своє звільнення 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    " традиция уклонения от налогообложения уходит корнями в седую древность, и не нашему поколению эту традицию ломать " (с)

    "Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7977
  • Підлога Маккартні
    Уволится, получит компенсацию и через 10 дней восстановится как Денис Бенедиктов "Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 7234
  • Олександр Дніпро
    "Слуга народу" Гетманцев оприлюднив "альтернативний проєкт постанови" про своє звільнення - Цензор.НЕТ 1536
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини