В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали

В Україні станом на ранок четверга, 19 листопада, зафіксовано 13 357 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (найвищий показник від початку пандемії) , видужали - 7400 осіб, померли 257 пацієнтів (найвищий показник від початку пандемії).