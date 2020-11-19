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В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали

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В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали
В Україні станом на ранок четверга, 19 листопада, зафіксовано 13 357 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (найвищий показник від початку пандемії) , видужали - 7400 осіб, померли 257 пацієнтів (найвищий показник від початку пандемії).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Також за минулу добу В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 01

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 02госпіталізовано – 1 531 особа;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 02летальних випадків – 257;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 02одужало – 7 400 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

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За весь час пандемії в Україні В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 01

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 07захворіло – 583 510 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 07одужало – 266 479 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 07летальних випадків – 10 369;

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях", - розповів Степанов.

В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 11
В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали 12

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Мастера спорта по борьбе с корона вирисом ставят все новые и новые рекорды. зебилы!!!
  • Андрей Сафhjyjd
    Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
  • Super Gut
    Вот это я понимаю работа короновирусных мастеров спорта! Всё-таки не даром было потрачено 9 месяцев и 60 млрд из короновирусного фонда зелеными мастерами.
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