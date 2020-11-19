В Україні два рекорди COVID-19: 13 357 нових випадків, померли 257 осіб, 7400 - одужали
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 531 особа;
летальних випадків – 257;
одужало – 7 400 осіб;
здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 583 510 осіб;
одужало – 266 479 осіб;
летальних випадків – 10 369;
проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях", - розповів Степанов.