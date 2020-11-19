COVID-19: У Києві і на Дніпропетровщині нові рекорди зі смертності - 34 і 39 осіб, і захворюваності - 1348 і 1128

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (+1348), Дніпропетровській (1 128) та Київській (786) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 18 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1 348 людини, що є рекордним показником для столиці від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 55 203 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1047 осіб, за минулу добу - 34. З початку епідемії одужали 19 556 пацієнтів.

Станом на 18 листопада кількість активних хворих у Києві становить 34 634 особи.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 18 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 1 143 людини.

До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Київська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 1128 осіб. Загальна кількість інфікованих - 25 028. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 658 осіб, за минулу добу - 39. З початку епідемії одужали 9 855 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 14 515.

У Київській області на коронавірус захворіло 786 осіб, це рекордний показник для області з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 27 347 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 600 осіб, за минулу добу - 14. З початку епідемії одужали 10 346 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 16 401 особу.