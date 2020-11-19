Пандемія COVID-19 може призвести до появи "втраченого покоління" дітей, - ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (UNICEF) стурбований можливістю появи "втраченого покоління" дітей - через "довгостроковий вплив" пандемії на їхню освіту, харчування і загальний добробут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты".

За словами фахівців, головний вплив на дітей тягне за собою не Covid-19, а закриті установи, погіршення навчального процесу, а також стрімке зростання бідності.

"Нестабільна робота ключових установ та зростання рівня бідності - фактори, які найбільше впливають на дітей. Чим довше триває криза, тим глибше вона впливає на освіту, здоров'я, харчування та добробут дітей. Майбутнє цілого покоління нині під загрозою", - повідомила Генрієтта Форе, виконавча директорка UNISEF.

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Згідно з дослідженням, одне з дев'яти інфікувань коронавірусом припадає на дітей або підлітків до 20 років. При цьому навчальні заклади не є епіцентром зараження, переважно вони підхоплюють хворобу поза установами.