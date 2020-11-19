Від коронавірусу в Києві за добу померли 34 людини, одужали - 459, виявлено рекордні 1 348 випадків, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 55 203.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1348 хворих на коронавірус. Померли 34 людини. Усього коронавірус забрав життя 1047 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 55 203", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих: 731 жінка віком від 18 до 94 років, 554 чоловікивіком від 18 до 87 рокiв, 33 дівчинки від одного місяця до 16 років та 30 хлопчиків від одного місяця до 16 років. Захворіли також 50 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 459 осіб. Всього коронавірус побороли 20 015 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Дарницькому районі - 294, у Деснянському - 188, а в Солом'янському районі - 166 випадків.