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Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан

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Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан
Україна розраховує отримати транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.

Про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Справді, два транші вже не отримаємо. Це точно. Зараз ідеться про отримання траншу наприкінці цього року або на початку наступного. Також до цього прив'язана макрофінансова допомога ЄС, яка становить 600 млн євро", – пояснив він.

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Мокан спростував інформацію про те, що програма під загрозою:

"Триває взаємодія і комунікації. Міністр фінансів протягом дня до засідання уряду і після комунікував з приводу проєкту бюджету", – додав представник Кабінету Міністрів.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 7997
  • andriy shevchenko 35d270e5
    Нихрена Украина не получит пока Бенин обезьянник у власти
  • 5 копійок
    Недоумкам бабла не дають.
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