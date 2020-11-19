Стався витік, хтось на самісінькому верху врятував главу "слуг" Чернігівщини Халімона від ганебного арешту за вимагання хабаря, - Бутусов

Зверніть увагу, який напружений липень 2020-го був у Офісу Президента - провалили операції ГУР МО в Донецьку, провалили операцію із затримання "вагнерівців", провалили операцію НАБУ із затримання народного депутата.

Про це в своїй статті пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Народний депутат, "слуга народу" Павло Халімон, є довіреною особою президента Зеленського і главою партійної організації в Чернігівській області "Слуги народу". У Чернігівській області є велике держпідприємство "Івківці", 5 тисяч гектарів землі якого взяли в оренду структури колишнього народного депутата Блоку Порошенка Олега Дмитренка, який зараз став кандидатом у депутати партії "За майбутнє", близької до Ігоря Коломойського. Халімон - теж аграрний бізнесмен, і в липні 2020-го він вирішив взяти "Івківці" під свій контроль - саме напередодні збору врожаю. Для цього на пост заступника директора "Івківці" він поставив директора своєї компанії "Прометей-Газ" Інну Лещенко. За оцінками Дмитренка, чистий прибуток після збору врожаю цього року, який він вирощував у "Івківцях", становить близько 80 мільйонів гривень - величезний куш, який досить просто зібрати", - розповів журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв. ВIДЕО

"На контролі держпідприємств як і раніше заснована політична корупція влади, бізнесмени рвуться до влади, просто щоб віджати у держави дешеву оренду землі, і без всяких інвестицій в екологію, без великих витрат, збирати врожаї і отримувати надприбутки без особливого ризику", - зазначає він.

"Халімон вимагає від Дмитренка своєї частки - за словами Дмитренка - 50%, тобто 40 мільйонів гривень, і запрошує на зустріч", - додав Бутусов.

"15 липня Халімон для демонстрації своєї влади запрошує Дмитренка на зустріч прямо в ... Офіс Президента! Зустріч відбувається в кабінеті 350 - це кабінет Бориса Баума, радника заступника голови ОП Кирила Тимошенка. Баум - темна особистість, він працював у структурах російського бізнесу, і раптово став куратором грального бізнесу в системі ОП, настільки близьким до самого Зеленського та його оточення, що йому дали кабінет поруч з главою держави! Уявляєте, які лобісти в "гральці"! І хто завів Баума і чим він насправді ще займається? На зустріч у кабінет цього тіньового лобіста, Халімон викликав і "слугу народу" Андрія Мотовилівця. Мотовиловець і Халімон факт зустрічі з Дмитренком підтвердили. Хоча з якого дива народний депутат взагалі сміє вести переговори щодо оренди землі держпідприємства в Офісі Президента? З якого дива - причому тут народний депутат до оренди землі? Якщо депутат бачить правопорушення, він не домовляється про співпрацю з бізнесменом, а подає звернення у правоохоронні органи! 19-22 липня Халімон, його довірена особа Сергій Селютин і Дмитренко кілька разів зустрічалися і зідзвонювалися, і з записаних розмов ясно, що говорять вони про отримання в Дмитренка певних паперів, і вимагають "хоча б 10% відразу". Але вимагали від Дмитренка дуже багато - за його словами, половину врожаю. Послухайте записи розмов за посиланням зверху", - розповів Бутусов.

"21 липня Дмитренко із записами цих розмов звернувся в Національне антикорупційне бюро. Детективи не вагалися - "Вивчення зазначених аудіозаписів підтвердило вказані у заяві про вчинення кримінального правопорушення обставини вимагання неправомірної вигоди у сумі 40 000 000 гривень народним депутатом України", офіційно заявило НАБУ. І НАБУ почало готувати операцію із затримання Халімона при одержанні хабаря. 22 липня Дмитренко мав під контролем передати гроші, і Халімона і всіх вимагачів повинні були затримати на місці злочину. Здавалося б, "слуги народу" проголосували скасування депутатської недоторканності, президент Зеленський постійно про це говорить, вперед! Але ... насправді це обман – недоторканність же не скасували, "слуги народу" вписали в закон норму, що НАБУ може затримати депутата тільки з санкції генерального прокурора, якого призначає президент Зеленський", - пояснив журналіст.

Також дивіться: Двоє шахраїв намагалися отримати 500 тис. дол., прикриваючись "знайомством" із керівництвом Офісу генпрокурора. ФОТОрепортаж

"Вранці 22 липня Дмитренко подзвонив Халімону, і пообіцяв принести все, про що домовлялися. А НАБУ 22 липня зранку звернулося по санкцію на арешт Халімона в Генпрокуратуру. Але після обіду Халімон перестав брати слухавку. А наступного дня в компаніях Дмитренка відбулися обшуки поліції. Операція з арешту хабарника, який вирішує свої справи в кабінеті Баума в самому Офісі Президента, виявилася проваленою. Співробітники НАБУ, з якими я спілкувався, впевнені - стався витік інформації, і хтось дуже впливовий на самому верху врятував главу "слуг" Чернігівської області Халімона від ганебного арешту напередодні місцевих виборів. Зверніть увагу, який напружений липень 2020 го був у Офісу Президента - провалили операції ГУР МО в Донецьку, провалили операцію із затримання "вагнерівців", провалили операцію НАБУ із затримання народного депутата", - констатував Бутусов.

"Халімон, звичайно, помстився Дмитренку, і весь урожай, вирощений орендарем, зібрали вже нові керівники держпідприємства. Куди пішли кошти від збору врожаю? Про це ні Халімон, ні Баум, ні Тимошенко чомусь не повідомляють - але ж могли б сказати, що перерахували на боротьбу з коронавірусом або на будівництво доріг. Але ні", - додав він.

"Найцинічніше в цій історії, що ні фракція "Слуг народу", ні президент Зеленський, які так багато і так красномовно розповідають про свою готовність боротися з корупцією, готовність карати корупціонерів, і навіть запитують громадян, чи треба корупціонерів засуджувати на довічні терміни, просто мовчать. Халімон вийшов на пресконференцію, все, звичайно, спростував, але автентичність записів визнав, а там все зрозуміло. Тобто докази і факти зустрічі визнають, ніхто нічого не приховує. І з якого дива він обговорює оренду, і з якою дива його помічник вимагає їм щось передати від орендаря? Невже антикорупційний комітет ВР, фракція "слуг", правоохоронні органи так просто дозволять народному депутату відверто використовувати своє службове становище для вирішення комерційних питань? Невже це не є очевидною корупцією, яка не гідна ні статусу депутата, ні статусу глави партійної організації? В чию кишеню пішли 80 мільйонів чистого прибутку від зібраного врожаю?" - резюмував Бутусов.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Операція НАБУ щодо арешту на хабарі "слуги народу" Павла Халімона провалена після звернення детективів за санкцією на арешт" тут.