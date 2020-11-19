Гендиректор київського заводу "Радар" підозрюється в знищенні держмайна на 3,6 млн

Правоохоронці повідомили генерального директора ВАТ "Київський завод" Радар "про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що внаслідок неналежного виконання генеральним директором своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного майна, під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовником повністю знищено 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "РАДАР"", - зазначається в повідомленні.

Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.

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Київський завод "Радар" - базове підприємство авіапрому України з виробництва бортових радіолокаційних комплексів, метеонавігаційних станцій, апаратури спеціального призначення. Монополіст із виробництва радіолокаційних станцій типу "Гроза", "Буран", "9Б-1101К".