Гендиректор київського заводу "Радар" підозрюється в знищенні держмайна на 3,6 млн
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Слідством встановлено, що внаслідок неналежного виконання генеральним директором своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного майна, під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовником повністю знищено 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "РАДАР"", - зазначається в повідомленні.
Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.
Досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.
Київський завод "Радар" - базове підприємство авіапрому України з виробництва бортових радіолокаційних комплексів, метеонавігаційних станцій, апаратури спеціального призначення. Монополіст із виробництва радіолокаційних станцій типу "Гроза", "Буран", "9Б-1101К".