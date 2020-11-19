Новини

Гендиректор київського заводу "Радар" підозрюється в знищенні держмайна на 3,6 млн

3 72315
Гендиректор київського заводу "Радар" підозрюється в знищенні держмайна на 3,6 млн
Правоохоронці повідомили генерального директора ВАТ "Київський завод" Радар "про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що внаслідок неналежного виконання генеральним директором своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного майна, під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовником повністю знищено 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "РАДАР"", - зазначається в повідомленні.

Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.

Також читайте: Ексліквідатора "Київського радіозаводу" судитимуть за незаконний продаж майна зі збитками в 46 млн грн, - Офіс генпрокурора

Київський завод "Радар" - базове підприємство авіапрому України з виробництва бортових радіолокаційних комплексів, метеонавігаційних станцій, апаратури спеціального призначення. Монополіст із виробництва радіолокаційних станцій типу "Гроза", "Буран", "9Б-1101К".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Комсомолец 70-х
    Надо действительно разкрыть, обрисовать ситуацию, а уж потом давать оцэнку действиям на публику. Больно уж много фэйков обсасывается .
  • Sergii Naushenko
    Поясню для не місцевих: територія заводу Радар знаходиться в центрі міста (між метро Олімпійська та Палац Спорту), і земля там коштує просто нереальних грошей. Ясна річ, в умовах дикого капіталізму такий актив довго простоювати просто так не міг за визначенням. Ось його і прибрали до рук, побудувавши великий житловий масив преміум-класу "Бульвар фонтанів".
    Аналогічна ситуація в Києві ще з декількома підприємствами ВПК, що були доведені до банкрутства з метою будівництва житлової нерухомості на їхніх площах. Зокрема, НВО "Сатурн".
    Все це робилося ще в 2005-2010 роки, дивно що тільки зараз це почали рощкручувати
  • Константин из Киева
    пол завода вообще по какой-то схеме продали Гавришу и там теперь строят очередной ЖК.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини