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49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
85% українців знають про те, що Уряд запровадив "карантин вихідного дня", 15% - щось чули або взагалі чують вперше про це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ставлення до введення "карантину вихідного дня" полярне: половина опитаних підтримують, стільки ж проти. Водночас, лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% – не погоджуються з цим.

61% вважають недоцільним запровадження "жорсткого карантину" (локдауну), (36% підтримують). При цьому, його ефективність оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку.

75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 24% - проти цього. Частіше штрафи підтримують жінки і старші люди, найвища підтримка у Києві, найменше – на Півдні.

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49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 01
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 02
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 03
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 04
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 05
49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки само - проти, - опитування Рейтингу 06

Топ коментарі

  • Игорь 4397
    А какой смысл в этих опросах? Шо, у нас 73-нарид в своей голове может построить математическую модель влияния карантина ВД на уменьшение числа зараженных? Если этого не может сделать даже шмыгаль и все его объяснения сводились только к бла-бла-бла.
  • Vladimir Soukhov
    Карантин выходного дня бред. Это абсолютно ничего не даёт. Правильно поступали шведы, которые никаких каратнитон не обявляли. Наша зеплесень наделала связи с ковидом максимальное количечтво ошибок. Таких ошибок нигде в мире не совершали.
  • Чайка Київ
    Яскравий приклад маніпуляцій, брехні соцопитувальщиків.
    За їх версією, бубочка робить все правильно і нарід сам прагне "карантину вихідного дня".
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