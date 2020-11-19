Вірус випробовує нашу медсистему на міцність, поки що ми йому програємо, - Степанов

Навантаження на медичну систему зростає щодня. Важливо дотримуватися правил карантину, щоб полегшити тиск на медсистему.

Про це під час онлайн-трансляції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вірус продовжує випробовувати нас на міцність, продовжує випробовувати нашу медичну систему. Нам справді дуже важко, навантаження на медичну систему тільки зростає. Зараз як ніколи важливо боротися з ним, зокрема і протиепідемічними заходами ... Зараз, з огляду на цифри, поки що ми йому програємо. Нам дуже важливо дотримуватися правил карантину вихідного дня та інших встановлених правил", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, кількість людей, яким медична допомога необхідна в умовах стаціонару, зростає.

Саме тому, наголосив Степанов, необхідно зменшити навантаження на медичну систему і не допустити її колапсу, а це можливо тільки за дотримання протиепідемічних обмежень, зокрема карантину вихідного дня.

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