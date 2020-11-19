Кількість хворих на COVID-19 у ЗСУ перевищила 2,5 тис. осіб, за добу виявлено 202 нові випадки, - Командування Медсил

У ЗСУ за минулу добу лабораторно підтверджено 202 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook.

"За минулу добу зареєстровано 202 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 38 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - зазначається в повідомленні.

На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 165 осіб, зокрема 41 військовослужбовець і 15 працівників ЗСУ в Київській області, 29 військовослужбовців і 5 працівників ЗСУ у Львівській області та 28 військовослужбовців ц Житомирській області.

Загалом станом на 10:00 19 листопада в ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 2525 осіб. Одужали за період пандемії 5839 осіб, летальних випадків - 25. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб, - 105 осіб.

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