Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно
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Сьогодні в Україні спостерігається ситуація, коли хворі на COVID-19 звертаються по медичну допомогу дуже пізно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу.
"Ми зараз у наших лікарнях спостерігаємо багато таких випадків, коли люди дуже пізно вже звертаються по медичну допомогу, не в лікарню, а самі починають лікувати і спостерігати за цією хворобою. Тобто навіть до сімейного лікаря звертаються на сьомий-восьмий день при цьому захворюванні", - сказав міністр.
Степанов закликав громадян дзвонити в контактний центр МОЗ, якщо виникають якісь питання або якщо не вдалося додзвонитися до сімейного лікаря.