Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - Плачков

Причиною підвищення цін на оптовому ринку електроенергії стали затримки з ремонтами блоків АЕС на фоні сезонного зростання попиту на електроенергію.

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" повідомив ексміністр енергетики, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

"Зараз попит збільшився, і структура виробництва така і собівартість тих виробників вона більше, зрозуміло, що ціна на електроенергію вона піднялася", - пояснив експерт.

При цьому він наголосив, оскільки тарифи для населення залишаються незмінними, зростання відчули промислові споживачі.

Нагадаємо, в середині листопада через різке похолодання суттєво зросло споживання електроенергію с межах 16%, у порівнянні з початком місяця. Через затримку з завершенням планових ремонтних робіт на енергоблоках АЕС, енергосистема відчула певний дефіцит потужності, що призвело до тимчасового зростання цін. Відповідно у порівнянні з жовтнем, оптові ціни на електроенергію зросли на 17%.

В Міненерго заявили, що уже найближчим часом енергоблоки АЕС отримають дозвіл Держатомрегулювання на включення в роботу і це сприятиме стабілізації цінової ситуації на ринку.