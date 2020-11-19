Наслідки пандемії для системи охорони здоров'я України будуть жахливими, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що наслідки пандемії COVID-19 для української системи охорони здоров'я будуть важкими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Віддалені наслідки пандемії (COVID-19. - Ред.) для системи охорони здоров'я будуть жахливими. Антибіотикорезистентність - наслідок неконтрольованого споживання антибіотиків зараз. Онкологія, серцево-судинні - втрата сьогоднішньої діагностики через перевантаження системи охорони здоров'я", - зазначив санлікар.

Ляшко закликав всі органи влади і чиновників об'єднуватися навколо проблеми поширення коронавірусної інфекції.

"Коли щоразу знімаєте маску в громадських будівлях, щоразу, коли критикуєте карантин вихідного дня або інші обмежувальні заходи, будете згадувати свої слова потім, через рік-два. Наслідки будуть. Давайте сьогодні об'єднуватися і шукати вихід з ситуації. Всі відкриті до діалогу . Об'єднуємося - робимо. Підтримка потрібна сьогодні всім лікарям - вони на передовій. Підтримка потрібна чиновникам. Тільки в єднанні - сила", - підсумував Ляшко.

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