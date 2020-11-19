Новини

Імідж українців-"прохачів" абсолютно не відповідає реальності, - Стефанишина

2 62831
Імідж українців-"прохачів" абсолютно не відповідає реальності, - Стефанишина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної асоціації Ольга Стефанишина вважає важливим просування наративу, що Україна є потужною країною з великими можливостями, які вона може запропонувати партнерам.

Про це вона заявила в ході IV щорічного Міжнародного форуму "Креативна Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у нас імідж прохачів, але це абсолютно не так. Сьогодні ми маємо потужну політику з діджиталізації, сьогодні у нас величезний прогрес у виконанні Угоди про асоціацію, ми єдина країна поза Європейським союзом, яка веде переговори про доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу, ми єдина країна, яка приєдналася до розвитку зеленої економіки, ми єдина країна, яка використовує і має членство у великій кількості програм і агентств Європейського союзу", - сказала Стефанишина.

Читайте: Україна у європейців асоціюється з війною та Росією значно менше, ніж 5 років тому, - опитування

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oljik
    Ти той самий снесун, що голосував за Голобородька?
  • olele
    Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не соответствует реальности, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7616
  • Alexey Chernyavsky
    Я ж говорю, что эти неадекватные зеленые насекомые живут в своей стране.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини