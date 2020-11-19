У Музеї Революції Гідності проводять обшуки. ФОТО

Співробітники відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності проводять обшуки в Музеї Революції Гідності.

Про це йдеться на сторінці Музею в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Згідно з фото, обшук проводять співробітники відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.

Генеральний директор музею Ігор Пошивайло у Facebook повідомив, що обшуки проводилися також у нього вдома.

"О 7 ранку увірвалися до хати з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень Національного музею Революції Гідності. Вилучено носії інформації (неправомірно) і документацію з фінансово-господарської діяльності", - зазначив Пошивайло.

Нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович на сторінці в мережі Facebook зазначив: "Зараз у Музеї революції гідності СБУ здійснює обшуки. Влада не просто хоче, щоб ми забули про події зими 2013-2014, але й повернути нас у минуле часів Януковича".

В'ятрович додав, що проводять обшуки навмисне перед річницею Майдану, "демонструючи, що не Майдан переміг, а вони взяли реванш".

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