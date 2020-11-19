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Викладачка із Житомира Грабар померла не через брак кисню в лікарні, в неї були супутні захворювання, - Степанов

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Викладачка із Житомира Грабар померла не через брак кисню в лікарні, в неї були супутні захворювання, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що 39-річна викладачка Ольга Грабар померла в лікарні Житомира через брак кисню.

Про це глава МОЗ заявив під час онлайн-трансляції, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується тієї жінки, яка пішла з життя через COVID-19, яку не вдалося врятувати нашим лікарям. Вона перебувала в доволі важкому стані, була переведена в реанімацію, в палату інтенсивної терапії, перебувала на апараті ШВЛ, на високопотоковому кисні, була інтубована, але, на жаль, ускладнення, які дає вірус, крім того, супутні захворювання, які були в цієї жінки, не дозволили врятувати її життя. Але навіть натяку на те, що їй не було надано кисневу терапію в необхідному обсязі, не було", - наголосив Степанов.

Крім того, міністр охорони здоров'я додав, що в Житомирській міській лікарні №1, в якій перебувала Грабар, 106 ліжок забезпечені киснем. Загалом зараз в лікарні перебувають 67 пацієнтів, які потребують кисневої терапії, всі отримують її.

Нагадаємо, викладачка з Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню.

Читайте: Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно

Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Сопутствующие заболевания, коррупционеры у власти.
  • Scorpman Y
    во-во... 90% умершим от ковид19 - ставят "умер от сопутствующих заболеваний"...
    Отсюда и "самая низкая смертность в мире" от ковид19

    тем временем шмаркля, степанов, ермак и прочие - попрятались по больничкам - в вип-палатах и получают .. лечение витаминами))
    Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
  • Dmytro Mazepov
    О проблеме с кислородом Ольга Грабарь рассказала на своей странице в фейсбуке и обратилась к мэру Житомира Сергею Сухомлину с просьбой решить эту проблему.
    "Для людей в реанимации уже нет кислорода. Сегодня реанимация работала через раз, а это - единственный наш шанс на спасение, я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз. Бедные врачи в реанимации, не знают что делать. Самое страшное, что у нас нет времени ", - написала Грабарь 15 ноября в 21.12.

    а 17 ноября она умерла
    "...даже намека на то, что ей не была предоставлена кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - подчеркнул Степанов.
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    так кто тут врет?
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