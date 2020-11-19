Викладачка із Житомира Грабар померла не через брак кисню в лікарні, в неї були супутні захворювання, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що 39-річна викладачка Ольга Грабар померла в лікарні Житомира через брак кисню.

Про це глава МОЗ заявив під час онлайн-трансляції, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується тієї жінки, яка пішла з життя через COVID-19, яку не вдалося врятувати нашим лікарям. Вона перебувала в доволі важкому стані, була переведена в реанімацію, в палату інтенсивної терапії, перебувала на апараті ШВЛ, на високопотоковому кисні, була інтубована, але, на жаль, ускладнення, які дає вірус, крім того, супутні захворювання, які були в цієї жінки, не дозволили врятувати її життя. Але навіть натяку на те, що їй не було надано кисневу терапію в необхідному обсязі, не було", - наголосив Степанов.

Крім того, міністр охорони здоров'я додав, що в Житомирській міській лікарні №1, в якій перебувала Грабар, 106 ліжок забезпечені киснем. Загалом зараз в лікарні перебувають 67 пацієнтів, які потребують кисневої терапії, всі отримують її.

Нагадаємо, викладачка з Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню.

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