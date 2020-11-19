Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС

Народна депутатка "Слуги народу" і заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря підтвердила, що планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного Суду.

Про це вона повідомила "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Бажання взяти участь у конкурсі в мене є. Я подаватиму свою кандидатуру. Гадаю, що зроблю це найближчим часом", - зазначила Совгиря.

Раніше про намір висунути Совгирю як кандидатку від "Слуги народу" повідомила Цензор.НЕТ нардепка СН Галина Янченко. Також про це заявляли перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко та представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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