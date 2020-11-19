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Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС

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Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС
Народна депутатка "Слуги народу" і заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря підтвердила, що планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного Суду.

Про це вона повідомила "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Бажання взяти участь у конкурсі в мене є. Я подаватиму свою кандидатуру. Гадаю, що зроблю це найближчим часом", - зазначила Совгиря.

Раніше про намір висунути Совгирю як кандидатку від "Слуги народу" повідомила Цензор.НЕТ нардепка СН Галина Янченко. Також про це заявляли перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко та представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

Також читайте: Рада готує зміни до Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Совгиря

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Тільки почую назву слуга народу , мене тіпать починає.
  • Alexey Chernyavsky
    Та давайте перетаскивайте туда весь Квартал, Юзика главой КСУ, чего уж там.
  • ледокол С Бандэра
    На "Эспрессо" журналист два раза спросил ее, считает ли она конституционным проект закона Зеленского о роспуске КС. Эта курица так и не ответила Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 2240 Такая вот будущая судья КС Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 8781
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