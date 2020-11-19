Хвора на COVID-19 мешканка інтернату в Радомишлі померла - до неї не викликали лікарів. Офіс Омбудсмена направив лист Генпрокурору
Про це повідомляє видання Zmina, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що хвору виявили 12 листопада під час візиту моніторингової групи Національного превентивного механізму (НПМ) з Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
"Попри спротив керівництва інтернату вони домоглися, щоб до жінки викликали швидку допомогу, але час для ефективного лікування було вже втрачено", - йдеться в повідомленні.
Журналіст, присутній під час моніторингового візиту, зазначає, що лікар-терапевт Людмила Маркевич оглядала жінку за місяць до тодішнього візиту НПМ і не призначила належного лікування, тільки на вимогу моніторингової групи вона прописала консультацію хірурга.
"Одна з мешканок інтернату лежала в кімнаті з п’ятьма іншими підопічними. Її обличчя було сильно почервоніле, вона тяжко дихала, дивилася в одну точку і не реагувала ні на моніторів НПМ, які оточили її, ні на інших мешканців інтернату. Співробітники Офісу Омбудсмана, з огляду на стан жінки, попросили негайно виміряти їй температуру. Температура була 39,3 градуса, пульсоксиметр показав 89% концентрації кисню в крові, тоді як нормальний показник має бути не нижчим ніж 95%. У відповідь на питання, чому персонал не перемістив хвору в кімнату-ізолятор, санітарки відразу спустили підопічну до карантинної кімнати, хвилин за 20 туди відправили й іншу мешканку, у якої монітори зафіксували температуру 38,4. Персонал, вочевидь, намагався приховати високу температуру жінки. Адже за кілька хвилин до моніторів підійшла медсестра і сказала, що вона переміряла температуру, яка показала 36,7 градуса", - пише видання.
На вимогу моніторів в інтернат приїхала лікар-терапевт Людмила Маркевич. Вона пояснила, що 11 листопада оглянула підопічну К. і призначила їй антибіотик.
- За вашими ж записами, 6 листопада температура в неї була 38,7 градуса, - уважно читає медичну книжку К. заступниця директора Департаменту НПМ Катерина Погорська. - Ви прописали, як тут написано, аскорбінку ...
Лікарка повідомила, що підозрює лівосторонню пневмонію, монітори ж ще раз оглянули жінку і викликали для неї швидку.
Монітори НПМ заглянули в медкартку іншої хворої літньої жінки. Вона з 3 листопада приймає антибіотики, і в неї все одно зберігається температура.
Не вимагайте від нас те, чого ми не можемо зробити, шановні. Не в той час. У мене людина (Людмила Маркевич. – Ред.) працює на пів ставки. У моєї сусідки через дорогу температура 39, і лікарня її не прийняла. Вона сидить вдома й лікується… Ми не знаємо, з чим ви оце до нас приїхали. У нас половина працівників на лікарняному. Ми намагаємося працювати, - емоційно реагувала директорка Інтернату Світлана Охотенко. - Чотири тисячі зарплата. Я і так прошу терапевта не звільнятися. У мене за рік три старші медсестри звільнилися. Рентген роблять на п'ятий день, як і для всіх. Що ми можемо вдіяти?
- Та це ж дев'ятий день хвороби пішов! Зрозумійте, у вас співробітники можуть самостійно пересуватися і домагатися тестування на ковід, а ці люди - безпорадні. Я так розумію, тести працівникам вже зробили, а підопічним - вже проблема, - зазначила співробітниця Офісу омбудсмена Темченко.
Монітори виявили, що Світлана Охотенко не повідомила у свій департамент про підозру на COVID-19, хоча в неї був алгоритм дій на випадок виявлення коронавірусу і вона інформувала своїх співробітників про нього окремим наказом.
"Персонал, очевидно, намагався приховати високу температуру жінки, проте змушений був викликати швидку. 15 листопада К. померла в Коростишівській центральній районній лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19", ─ йдеться в повідомленні.
Офіс Омбудсмена направив офіційний лист до Генпрокурора, де просить відповідно відреагувати. Також представники Омбудсмена направили звіт за результатами візиту в Житомирську облдержадміністрацію, в якому рекомендують вжити невідкладних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусного захворювання в інтернаті, де проживає 211 підопічних.