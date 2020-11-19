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Нові тести на коронавірус у футболістів збірної України виявилися негативними, - УАФ

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Нові тести на коронавірус у футболістів збірної України виявилися негативними, - УАФ
У всіх членів української делегації, які виїжджали на матч Ліги націй зі Швейцарією тести на коронавірус виявилися негативними. У тому числі у гравців, які раніше отримали позитивний результат

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

"Після прибуття в Бориспіль 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19 в спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні. Після обробки тестів Української асоціації футболу повідомили, що всі результати негативні, в тому числі - у футболістів Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, матч Швейцарія - Україна був скасований у зв'язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди.

Пізніше директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав "ганьбою" рішення скасувати матч з Україною через коронавірус.

Також читайте: Збірна України з футболу завтра повернеться додому зі Швейцарії: матч скасували через COVID-19 у футболістів

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Якось довіри до швейцарських медиків трохи більше.
    крім того, - негативний ПЛР-тест може бути помилковим а позитивний 99% що вірний.
  • des_104
    ну-ну. а процент ошибочности негативных тестов где? или тоже 99%? Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ - Цензор.НЕТ 5804
  • des_104
    Илон Маск сдал четыре теста в один день. 2 позитивных, 2 негативных. по его данным - не менее 50%. Нові тести на коронавірус у футболістів збірної України виявилися негативними, - УАФ - Цензор.НЕТ 9740
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