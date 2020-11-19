Нові тести на коронавірус у футболістів збірної України виявилися негативними, - УАФ

У всіх членів української делегації, які виїжджали на матч Ліги націй зі Швейцарією тести на коронавірус виявилися негативними. У тому числі у гравців, які раніше отримали позитивний результат

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

"Після прибуття в Бориспіль 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19 в спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні. Після обробки тестів Української асоціації футболу повідомили, що всі результати негативні, в тому числі - у футболістів Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, матч Швейцарія - Україна був скасований у зв'язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди.

Пізніше директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав "ганьбою" рішення скасувати матч з Україною через коронавірус.

Також читайте: Збірна України з футболу завтра повернеться додому зі Швейцарії: матч скасували через COVID-19 у футболістів