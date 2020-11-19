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Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко

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Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко
Через запроваджені карантинні заходи в Україні креативна індустрія втратила $3 млрд, що становить 2% ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", такі цифри озвучив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко під час міжнародного форуму "Креативна Україна".

"До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати - $3 млрд, це 2% ВВП і ще 300 тис. робочих місць. Якщо ми і надалі будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку, то нас чекає перспектива не дуже втішна: 10% втрати ВВП або одна третина людей, які втратять роботу", - повідомив він.

Міністр пояснив, що зараз залучені в креативну індустрію державні інвестиції марнуються, оскільки немає глядача і слухача.

Тому Ткаченко переконаний, що сфокусуватися потрібно на розвиток і гранти для інституційної підтримки креативних індустрій.

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Зі свого боку, президент Зеленський під час виступу на форумі зазначив, що креативна економіка повинна стати пріоритетом стратегічного розвитку України.

Він запевнив, що держава зробить все, щоб нова реальність для креативних індустрій була комфортною, а умови - максимально сприятливими.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Ай яй яй, в укрпинском селп нк смогли поодолжить стемку телесериала "Скоты" для умственно отсталый в развитии людей?
  • Алекс a18dfdc5
    Да все норм запишем видос чтоб люди скинулись на казну а то за державу обидно брать нечего
  • Alex Sak
    Кто бы мог подумать, что банальная ********** не только "креативная", так еще и "индустрия"?
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