Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Російському акторові Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

Громадянин РФ, Кирило Гребенщиков, прибув в аеропорт "Бориспіль" рейсом з Мінська. За словами чоловіка, в Україні він планував приєднатися до телевізійних зйомок.

Під час прикордонного оформлення співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь у зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в'їзду на ТОТ України та виїзду з неї.

Також читайте: За поданням СБУ російського актора Трубінера внесено до списку санкцій України, - Мінінформполітики

У той же час чоловік навідріз відмовлявся визнати відвідування окупованої Росією української території. Але і пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" своє торішнє перебування в Криму також не зміг.

Як результат, прикордонники відмовили йому у в'їзді і винесли рішення про трирічну заборону на в'їзд в Україну.

Росіянина повернули зворотним рейсом до Білорусі.

Кирило Гребенщиков - російський актор, який знявся в численних серіалах. Лауреат премії ФСБ Росії в номінації "Акторська робота" (2-га премія) - за роль офіцера військової контррозвідки підполковника Сергія Кочубея в телесеріалі "Фантом".