У суботу та неділю, на жаль, в Івано-Франківську буде карантин вихідного дня, - мер Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті діятиме карантин вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Марцінків заявив в ефірі радіо "Західний полюс".

"У суботу та неділю, на жаль, буде карантин вихідного дня. Уряд не враховує рішення місцевих органів влади, трактує їх по-своєму", - сказав мер.

За словами Марцінківа, "карантин вихідного дня нічого не дає, адже говорити про серйозні наслідки не можна, тому що п'ять днів ми працюємо в звичайному режимі, а два дні не працюємо".

"Сьогодні бізнес правильно ставить питання, як компенсувати всі втрати суботи та неділі. Особливо суботи, тому що для тих, хто продає одяг, це найприбутковіший день. А зараз на вихідних магазини закриті та інші заклади теж. Вони зазнають значних втрат, тому що підприємцям це ніхто не компенсує ", - додав Марцінків.

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Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська заявив, що міська влада юридично допоможе підприємцям, яких будуть штрафувати за порушення карантину.

Пізніше поліція відкрила провадження проти міськвиконкому Івано-Франківська через оголошення суботи та неділі робочими днями