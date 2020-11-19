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Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва. ФОТО

16 12024
У Києві виявили автомобіль з телефоном, примотаним до нього скотчем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції в Facebook.

"Вчора на лінію "102" надійшов виклик з приводу підозрілого предмета. Перехожий зауважив, що до автомобіля Porsche примотано скотчем сторонній предмет. Надзвичайна подія сталася на вулиці Станіславського", - сказано в повідомленні.

На місце прибули патрульні, рятувальники і вибухотехніки.

Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва 01

Патрульні обмежили доступ пішоходів і рух автомобілів до місця події для безпеки громадян.

"Пізніше на місце прийшов власник автомобіля і пояснив, що таким чином колишня дівчина, ймовірно, повернула його подарунок - мобільний телефон.

Добре те, що добре закінчується. Якщо ви виявили підозрілий предмет - звертайтеся на лінію "102"", - додали в поліції.

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Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва 02
Фото: патрульна поліція

Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва 03

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Наша Галя балувана Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева - Цензор.НЕТ 8197
  • Fjall_Raven
    она его за порше полюбила, а он её телефоном кинул )
  • Dudash Laci
    рогуль, з Кривого Рога навірно. Там за теліфон всьо рішается.А тут -Київ!
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