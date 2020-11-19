Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва. ФОТО
16 12024
У Києві виявили автомобіль з телефоном, примотаним до нього скотчем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби патрульної поліції в Facebook.
"Вчора на лінію "102" надійшов виклик з приводу підозрілого предмета. Перехожий зауважив, що до автомобіля Porsche примотано скотчем сторонній предмет. Надзвичайна подія сталася на вулиці Станіславського", - сказано в повідомленні.
На місце прибули патрульні, рятувальники і вибухотехніки.
Патрульні обмежили доступ пішоходів і рух автомобілів до місця події для безпеки громадян.
"Пізніше на місце прийшов власник автомобіля і пояснив, що таким чином колишня дівчина, ймовірно, повернула його подарунок - мобільний телефон.
Добре те, що добре закінчується. Якщо ви виявили підозрілий предмет - звертайтеся на лінію "102"", - додали в поліції.