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Вірменія, Білорусь, Венесуела та Зімбабве: стало відомо, хто проголосував проти українського проєкту резолюції ООН щодо Криму. СПИСОК

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Вірменія, Білорусь, Венесуела та Зімбабве: стало відомо, хто проголосував проти українського проєкту резолюції ООН щодо Криму. СПИСОК
Окрім України, підтримали проєкт резолюції з прав людини в Криму країни G7, Туреччина і ще 53 держави.

Проти українського проєкту резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму голосували 22 держави. Про це йдеться в протоколі голосування Третього комітету ГА ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

До переліку тих, хто проголосував проти, увійшли Вірменія, Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Ангола, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, М'янма, Філіппіни, Судан, Сирія, Венесуела, Нікарагуа і Зімбабве.

Підтримали проєкт резолюції 65 держав. Серед них - Україна, країни G7 (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція, Японія), Туреччина, Австралія, Австрія, Ізраїль, Польща і низка інших держав.

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Утрималися від голосування 85 країн. У протоколі не вказані результати голосів для Азербайджану, Сербії і ще кількох держав.

Вірменія, Білорусь, Венесуела та Зімбабве: стало відомо, хто проголосував проти українського проєкту резолюції ООН щодо Криму 01

Топ коментарі

  • Сухов 75797791
    у рашки в ООН "отличная" компания. Зимбабве, Эритрея, Бурунди. Куба, Венесуэлла, Сирия!! От "мощи" этих однодумцев прямо подкашиваются ноги)))
  • Григорий Слободянок
    Спасибо Армении, которая очередным своим голосованием еще больше сблизила и укрепила дружбу Украины с Азербайджаном и Турцией.
  • Софія Гетьман
    Всі хто голосував проти України заслуговують на санкції простих українців. Давайте перестанемо купувати товари з усіх цих країн включно з Білорусією і Китаєм
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