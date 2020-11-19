Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде, - ВООЗ

Країни Європи можуть уникнути запровадження режиму ізоляції за умови, що більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму, сказав глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге на пресконференції в четвер.

"Запровадження локдаунів можна уникнути, я дотримуюся позиції, що локдауни - це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде", - заявив Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, на думку експерта, закриття шкіл не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом, оскільки діти і підлітки не сприяють поширенню COVID-19. Він зазначив, що початкові школи в Європі повинні продовжувати роботу в очному режимі.

Із 30 жовтня режим ізоляції з метою стримування поширення коронавірусу запровадили у Франції. 12 листопада прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що він триватиме ще як мінімум два тижні - до 24 листопада.

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З початку листопада нові, більш жорсткі обмеження в зв'язку з пандемією коронавірусу діють в Німеччині - закриті музеї та театри, спортзали й басейни, не працюють бари і ресторани, їжу можна купити тільки "на винос". Не працюватимуть традиційні різдвяні ярмарки, які зазвичай відкриваються в листопаді.

Полегшений варіант режиму самоізоляції з 5 листопада діє в Англії. Він триватиме як мінімум до 2 грудня. У цей період жителям Англії дозволено залишати будинки тільки в разі потреби - для поїздок на роботу, навчання або для здійснення покупок в продовольчих магазинах. Прогулянки теж дозволені. Бари і ресторани працюють тільки "на винос". Магазини, за винятком продуктових, перукарні, салони краси, а також для відпочинку призупинили роботу. При цьому школи, коледжі та університети продовжують працювати.