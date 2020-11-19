У Європі підтримують ресторани в кризовий час, а у нас - підвищують тарифи, - експертка

У європейських країнах влада підтримує бізнес під час кризи, а в Україні - підвищує тариф на передачу електроенергії.

Про це заявила експертка ресторанного бізнесу, директорка компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

"Ми бачимо, що в світі закривають ресторани. Ось Іспанія, Франція взагалі повний локдаун і комендантську годину. Але при цьому є допомога. Наскільки я пам'ятаю, плата за комунальні послуги у Франції або скорочена, або взагалі прибрана. А у нас в той же час прагнуть ускладнити життя тим, кому і так складно", - розповіла Насонова. За її словами, в нинішню кризу ресторанний бізнес переживає серйозні труднощі, зокрема через зниження відвідуваності, і підвищення тарифу на передачу електроенергії стане для нього додатковим ударом.

"Якщо говорити про, наприклад, ресторан, ресторан, в якому 100 місць, витрачає на електрику в середньому 15-20 тисяч гривень. Це якщо, наприклад, немає комунального опалення, є власне опалення або котел, який електрикою підігрівається. Природно, це дешевше, ніж платити за комунальне опалення, яке взагалі коштує вже як космос. Після підвищення тарифу за передачу електрики буде дорожче на кілька тисяч гривень за такого самого споживання", - пояснила Насонова і нагадала: відвідуваність ресторанів і кафе зараз сильно впала.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила з 1 грудня 2020 на 30% - з 240,23 грн / МВт-година до 312,76 грн / МВт-год. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. А народний депутат, голова профспілки шахтарів Михайло Волинець прогнозує закриття шахт в разі зростання тарифів на струм. Наповнимо, раніше міністр економічного розвитку Ігор Петрашко обіцяв малому бізнесу програму "Доступні кредити 5-7-9%", яка так і не запрацювала.