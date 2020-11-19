Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні

Ініціативна група постраждалих і поранених на Майдані розкритикувала обшуки СБУ в музеї Революції Гідності напередодні 7-ї річниці революції.

Про це йдеться у спільній заяві постраждалих, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, поранені учасники Революції Гідності, вважаємо такі цинічні та зухвалі дії чинної влади напередодні 7-ї річниці початку Майдану свідомими та послідовними діями, спрямованими на знищення пам’яті про Героїв Небесної Сотні та подвиг всього українського народу під час Революції Гідності! Про ці обшуки, які готувалися СБУ і Нацполіцією, не могли не знати ані президент Зеленський, ані міністр внутрішніх справ Аваков. Це послідовна цинічна політика влади щодо зневаги до всіх цінностей Майдану, згортання розслідувань злочинів проти протестувальників та повне нехтування питаннями меморіалізації подій Революції Гідності", - йдеться в заяві.



"Спочатку видали беркутівців-убивць Росії, потім було призначено адвоката Януковича Бабікова на керівну посаду у ДБР, а одного із керівників слідчого управління МВС часів Майдану Таранова призначено в Офіс Президента. Зараз брудними руками СБУ та Нацполіції намагаються знищити ту титанічну роботу, яку провели директор та весь персонал Музею Майдану задля зведення Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні", - додали там.

Постраждалі зазначають, що "чинна влада та президент Зеленський зокрема не тільки нічого не зробили щодо вшанування пам’яті наших загиблих побратимів, а й намагаються знищити те, що вже зроблено!"

"Ми звертаємося до президента Зеленського та міністра Авакова, якщо все це не так, якщо ви з якоїсь незрозумілої причини не знали про підготовку та проведення сьогоднішніх ганебних обшуків у Ігоря Пошивайла та в приміщеннях Музею Майдану, то заявіть про це публічно, поясніть свою позицію!" - йдеться в повідомленні.

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