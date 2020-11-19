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Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях

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Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях
Фото: tsn.ua
Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством охорони здоров'я працює над низкою цифрових рішень щодо боротьби з COVID-19.

Крім запуску електронного рецепта на ліки і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, в Мінцифри також планують запуск чат-бота для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць у лікарнях, що дозволить спростити процес оперативної госпіталізації пацієнтів з COVID-19, йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, в планах Мінцифри - оцифрувати і централізувати збір інформації за фактами і підозрами про випадки інфекційних захворювань для отримання повної інформації про можливі випадки COVID-19 в Україні.

"Так ми зможемо швидше й ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом і закупівлі ліків", - наголошується в повідомленні Мінцифри.

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У міністерстві також працюють над удосконаленням функціоналу застосунку "Дій Вдома" і впровадженням електронного направлення на ПЛР-тестування, що дозволить відстежувати черги в режимі реального часу.

Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях 01
Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях 02

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    п.с. а если поставить топчаны в коридорах и на лестничных пролетах - то число "свободных коек" достигнет 73%))

    Медицинское понимание слова "койка" несколько отличается от понимания руководителей нашего государства. "Койка" это не место для размещения больного на четырех ножках, как они видимо считают. . В медицинском понимании - это структурная единица предусматривающая наличие медицинской структуры и возможностей обеспечения для проведения необходимых медицинских мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи. С организационно-медицинской точки зрения фантазии Зеленского о " оперативном увеличении количества в два раза...", "... доведении до 91 тысячи..." - фантазии плохо информированного руководителя.
  • 5 копійок
    Кловун з завхозом лежать же в калідорі і нічо.
  • Oljik
    У Феофанії в обох палатах, де страждають від легкої форми ковіда круглолиций і його кучерявий, цей протокол виконується на 100%.
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