Мінцифри і МОЗ анонсували запуск відкритого дашборда про вільні місця в лікарнях

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством охорони здоров'я працює над низкою цифрових рішень щодо боротьби з COVID-19.

Крім запуску електронного рецепта на ліки і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики, в Мінцифри також планують запуск чат-бота для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць у лікарнях, що дозволить спростити процес оперативної госпіталізації пацієнтів з COVID-19, йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, в планах Мінцифри - оцифрувати і централізувати збір інформації за фактами і підозрами про випадки інфекційних захворювань для отримання повної інформації про можливі випадки COVID-19 в Україні.

"Так ми зможемо швидше й ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом і закупівлі ліків", - наголошується в повідомленні Мінцифри.

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У міністерстві також працюють над удосконаленням функціоналу застосунку "Дій Вдома" і впровадженням електронного направлення на ПЛР-тестування, що дозволить відстежувати черги в режимі реального часу.



