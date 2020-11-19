Школи та дитсадки поки не будуть масово закривати на карантин, - Радуцький
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і страхування Михайло Радуцький, пише УП Життя.
"На думку ВООЗ, влада має дозволяти традиційне навчання в школах та садочках і закривати їх тільки за найкритичніших ситуацій. За даними МОЗ, у школах хворіють менше 1% учнів, персоналу та вчителів. Тож наразі діти навчаються, і змін не планується", - зазначив Радуцький.
Тим часом, у ЮНІСЕФ звітують, що кожен 9-й інфікований COVID-19 у 87 країнах є дитиною або підлітком до 20 років. Це 11% із 25,7 мільйона інфікованих осіб, про яких повідомили ці країни.
У ЮНІСЕФ зазначають, що школи не є головним чинником передачі вірусу в громадах, і діти частіше заражаються вірусом поза навчальними закладами.
Раніше керівник МОЗ Максим Степанов пояснював, за яких умов школа або дитячий садок закриваються на карантин. Серед критеріїв - якщо на самоізоляції перебувають понад 50% здобувачів освіти і персоналу закладу.