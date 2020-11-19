Гроші на підтримку культури вже виділені, але ще не надійшли адресатам, - глава Мінкульту Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що гроші на державну допомогу креативній індустрії під час карантину вже виділені, але ще не надійшли адресатам, потрібно довести до кінця розпочату роботу.

Про це Ткаченко повідомив журналістам на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (гроші. – Ред.) вже виділені, але ще не надійшли адресатам. Тому, коли ми говоримо про підтримку, важливо виконувати обіцянки, які ми давали: і уряд, і Рада, - змінюючи відповідно закони і розподіляючи гранти. Головне зараз - довести до кінця ту велику роботу, яка вже була проведена", - сказав міністр.

За його словами, кошти мають отримати через гранти УКФ усі, хто подав документи на відшкодування збитків внаслідок карантину.

"Від грантів Українського інституту книги та інші програми, які ми запустили, зокрема через Держкіно, Мінкульт - це лише початок. Крім того, ми вже на 7% зменшили ПДВ на креативні індустрії, це європейська практика, так роблять у багатьох країнах. Ми змінюємо зараз і полегшуємо систему отримання кредитів 5-7-9. Головне, всі ці роботи реалізувати і довести до кінця", - підкреслив урядовець.

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