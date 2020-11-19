Від початку року на дитячу гарячу лінію звернулися 57 тис. дітей: повідомляли про насильство, жорстоке поводження та булінг

Приблизно 30% дітей, які цього року звернулися на Національну дитячу гарячу лінію, говорили про насильство і жорстоке поводження, 15% - про булінг.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко повідомила під час онлайн-конференції на тему: "Запровадження комплексної сексуальної освіти і принципів гендерної рівності: перспективи в Україні 21-го століття".

Вона зазначила, що протягом 9 місяців 2020 року на Національну дитячу гарячу телефонну лінію, яка працює на базі правозахисного центру "Ла Страда-Україна", звернулося 57 тисяч дітей. За словами Левченко, це безпрецедентна кількість звернень.

Вона повідомила, що майже 5% звернень (приблизно 3 тисячі) стосувалися питань сексуальної освіти. 15% дітей телефонували з приводу булінгу, майже 30% - насильства і жорстокого поводження, додала вона.

Левченко вважає, що основою таких негативних тенденцій є стереотипи, дискримінація, гендерно обумовлене насильство. Урядова уповноважена переконана в необхідності впровадження сексуальних і гендерних освітніх програм, зокрема і в школах.

Вона нагадала про наступ на права жінок у Польщі, зокрема заборону абортів, численні спроби українських парламентаріїв обмежити права жінок.

За словами Левченко, це є "дуже серйозними сигналами для того, щоб знаходити дійсно ефективні методи впровадження освітніх програм".

"Бо сексуальна освіта - це не тільки освіта дітей, а й освіта дорослих, тому що, навчаючи дорослих, ми не зможемо перенести ці знання дітям", - додала вона.

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В Україні 19 січня набув чинності закон Про протидію булінгу. Відтепер штраф за булінг - 850-1700 грн або громадські роботи на 20-40 годин.

Раніше в одній з одеських шкіл вчителька малювання накинулася на україномовну дитину за те, що та забула альбом і відповіла педагогу українською.

У ліцеї №3 міста Кілія десятикласник відпросився з уроку, вийшов у коридор третього поверху, сів на лавочку і полоснув себе ножем по горлу. Йому надали першу допомогу і госпіталізували. За попередньою інформацією, причиною такого вчинку неповнолітнього стало упереджене ставлення до нього з боку педагога.