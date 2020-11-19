На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА

У Луцьку в другому турі виборів мера переміг радник ексмера, член партії "За майбутнє" Ігор Поліщук. Його підтримали понад 24 тис. виборців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

"За інформацією з протоколів дільничних виборчих комісій, в день повторного голосування ... кандидата Ігоря Поліщука ("За майбутнє"), який набрав більшість голосів, підтримали 24 тис. 355 виборців", - йдеться в повідомленні.

За іншого кандидата, Богдана Шибу (самовисування), віддали свої голоси 19 тис. 93 виборці. Тому перемогу у "другому турі" здобув Ігор Поліщук.

До слова, Ігор Поліщук отримав більшість голосів на 85 дільницях, на 22 – переміг Богдан Шиба. Також було дві дільниці – №070522 та №071097, де кандидати набрали однакову кількість голосів. В одному випадку йдеться про спеціальну виборчу дільницю у комунальному підприємстві "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради, де за кожного із кандидатів віддали по 4 голоси. А в іншому – про дільницю, що розташовувалася в селі Милушин, де за кожного із кандидатів проголосувало по 85 виборців.

Станом на 18 листопада Луцька ТВК поки офіційно не оголосила результати виборів.

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