На виборах мера Луцька переміг Поліщук, - ОПОРА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.
"За інформацією з протоколів дільничних виборчих комісій, в день повторного голосування ... кандидата Ігоря Поліщука ("За майбутнє"), який набрав більшість голосів, підтримали 24 тис. 355 виборців", - йдеться в повідомленні.
За іншого кандидата, Богдана Шибу (самовисування), віддали свої голоси 19 тис. 93 виборці. Тому перемогу у "другому турі" здобув Ігор Поліщук.
До слова, Ігор Поліщук отримав більшість голосів на 85 дільницях, на 22 – переміг Богдан Шиба. Також було дві дільниці – №070522 та №071097, де кандидати набрали однакову кількість голосів. В одному випадку йдеться про спеціальну виборчу дільницю у комунальному підприємстві "Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" Волинської обласної ради, де за кожного із кандидатів віддали по 4 голоси. А в іншому – про дільницю, що розташовувалася в селі Милушин, де за кожного із кандидатів проголосувало по 85 виборців.
Станом на 18 листопада Луцька ТВК поки офіційно не оголосила результати виборів.