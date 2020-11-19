Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка викликали в ДБР на допит у "справі Майдану"

Заявником у справі №42020000000001885 є нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили екснардепи Сергій Пашинський і Тетяна Чорновол.

"Не здивуюся, якщо з'ясується, що це - спецоперація РФ, здійснена руками впровадженої агентури і за сприяння (можливо, неусвідомленого) нинішньої української влади. У будь-якому випадку, хотілося б усім їм нагадати, чим такі "ігри" закінчились для Януковича і його команди", - заявив Пашинський.

Тетяна Чорновол розповіла, що її допит у цій справі мав відбутися 17 листопада, проте керівник слідства захворів і повідомив, що допит буде перенесено.

"Мені подзвонили з Народного фронту і розповіли, що їм надійшли 4 повістки: Яценюку, Турчинову, мені і Парубію... Я знаю, що це нібито порушено за заявою Рената Кузьміна, який посилається на слова Жванії. Цікаво, що в цій компанії політичних лідерів опинилася я, адже я не лідер Майдану, а активістка. Чесно кажучи, мені здається, що це навіть особиста помста Рената Кузьміна. Я свого часу багато писала про його маєток у Пущі Водиці, там знімала, і потім ще, так би мовити, підштовхувала кримінальне розслідування у цій справі", - сказала Чорновол.





Також інформацію підтвердив ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій: "У повістці йдеться про події на Майдані 2013-2014 років. Я збираюся піти на допит. Мене вже викликали на цей понеділок (23 листопада), на 16.00, але мій адвокат їм подзвонив, і вони сказали, що перенесуть допит. Якщо викличуть ще раз, то піду", - сказав Парубій.

Видання Лівий берег повідомило, що ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот". Зазначається, що заявником у цій справі є нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

За інформацією видання на допит теж було викликано мера Києва Віталія Кличка. Зазначається, що ДБР прийняло і почало розслідувати те, що Майдан нібито був "держпереворотом" за заявою одного з найодіозніших діячів режиму експрезидента Віктора Януковича. Кузьмін у 2010-2013 роках був першим заступником генпрокурора.

Під його керівництвом були направлені до суду справи щодо ексміністра МВС Юрія Луценка, ексзаступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука та експрем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Водночас, адвокат Олег Шрам повідомив у Facebook, що справу порушено Офісом генерального прокурора, а не ДБР.

"Виходячи з номера кримінального провадження, відомості в ЄРДР внесено не ДБР, а Офісом генерального прокурора. Якби це було ДБР, то першою цифрою номера ЄРДР була б цифра "6", а не "4". Отже, прокурори ОГП після внесення відомостей в ЄРДР відповідно до ч. 7 ст. 214 КПК передали матеріали вже кримінального провадження до органу досудового розслідування - ДБР, слідчим якого і доручили проведення розслідування", - зазначив адвокат.

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