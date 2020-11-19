Зеленський - послам G7: Після 16 грудня Ситник залишиться директором НАБУ

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник залишиться на посаді після 16 грудня і рішення Конституційного Суду України (КС) про визнання неконституційними низки положень окремих положень закону про НАБУ поки не створює жодних загроз, які можуть вплинути на легітимність і незалежність як самого Бюро, так і його чинного директора.

Про це Зеленський заявив у четвер під час відеозустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) і Європейського Союзу, акредитованими в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Рішення Конституційного Суду не скасовує факт створення і функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ і не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ буде залишатися на посаді", - заявив президент.

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Президент наголосив, що категорично не сприймає останнє рішення Конституційного Суду.

"Я категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного Суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства. Воно фактично "обнулило" всю систему боротьби з корупцією", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.