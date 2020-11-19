Засідання КС відновляться за наявності кворуму відразу після завершення лікування суддів, які хворіють на COVID-19, - пресслужба суду
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Більшість суддів Конституційного Суду перебувають на самоізоляції і працюють дистанційно у зв'язку з тим, що на сьогодні зафіксовано захворювання на Covid-19 у кількох суддів.
Про це інформує відділ комунікацій КС і правового моніторингу, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ця обставина зумовила відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до того, що їх довелося відкласти. Водночас, перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати й опрацьовувати матеріали справ до розгляду їх на засіданні суду.
"Жодних письмових чи усних повідомлень від суддів Конституційного Суду про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ немає. Відразу після завершення лікування і за наявності кворуму робота КС буде відновлена в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.