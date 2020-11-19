Степанов про штрафи за відсутність маски: Це не примха влади, а єдиний спосіб захистити здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував підписання закону про штрафи за неносіння маски в публічних місцях.

Про це глава МОЗ повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що кількість хворих на коронавірус за минулу добу вже перевищила 13 тис.

"Наша команда в міністерстві дуже довго наполягала на запровадженні штрафів за неносіння маски в публічних місцях, адже це не примха ВООЗ, МОЗ, Президента, Прем'єр-міністра або моя особиста. Маска - це єдиний шлях захистити здоров'я: своє і своїх близьких", - підкреслив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок.

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Раніше Степанов заявив, що штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці.