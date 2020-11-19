Засновників телеграм-каналу Nexta Путила і Протасевича внесли в Білорусі до списку терористів
1 9429
Степан Путило і Роман Протасевич, які заснували телеграм-канал Nexta, тепер є в переліку причетних до тероризму осіб, який укладає КДБ Білорусі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал.
"Білоруський КДБ вніс засновника проєктів NEXTA Степана Путила і колишнього головного редактора телеграм-каналів Романа Протасевича до переліку фізичних осіб, причетних до тероризму. У списку вони наявні відразу після декількох сотень сирійців, іракців і афганців", - сказано в повідомленні.
Раніше телеграм-канал і логотип Nexta були визнані в Білорусі екстремістськими. Після цього канал змінив назву на Hexta.
Слідчий комітет Білорусі висунув на адресу Путила і Протасевича звинувачення в організації масових заворушень і оголосив їх у міжнародний розшук.