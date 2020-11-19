Зеленський і посли G7 наголошують на необхідності забезпечення чесного добору нових суддів КС, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський обговорив під час відеозустрічі з послами G7 і ЄС кризу, викликану останніми рішеннями Конституційного Суду.
Про це повідомляє 19 листопада пресслужба глави держави за підсумками зустрічі, в якій брали участь також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.
"Дипломати повністю підтримали швидку реакцію української влади на рішення Конституційного суду України. Сторони погодилися, що потрібно забезпечити процедуру чесного і прозорого добору нових суддів КСУ", - повідомляє ОП.