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Зеленський і посли G7 наголошують на необхідності забезпечення чесного добору нових суддів КС, - ОП

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Зеленський і посли G7 наголошують на необхідності забезпечення чесного добору нових суддів КС, - ОП
Президент України Володимир Зеленський обговорив під час відеозустрічі з послами G7 і ЄС кризу, викликану останніми рішеннями Конституційного Суду.

Про це повідомляє 19 листопада пресслужба глави держави за підсумками зустрічі, в якій брали участь також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Дипломати повністю підтримали швидку реакцію української влади на рішення Конституційного суду України. Сторони погодилися, що потрібно забезпечити процедуру чесного і прозорого добору нових суддів КСУ", - повідомляє ОП.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Все назначения зеленского были один другого честней и прозрачней.
    Так что можете не сомневаться, дорогие послы.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    честно отобрать 100% свои чтоб были
  • Привет
    Зеленский с его зеленым стадом...и честно ...это не совместимо...как проводили конкурс на котором выбрали мендель всем известно..
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