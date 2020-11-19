Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ погодила максимальну закритість роботи.

Про це журналістам розповів член робочої групи, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин за результатами першого засідання,передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для максимального досягнення результату більшість робочої групи погодила максимальну закритість роботи. На засідання будуть запрошуватися лише експерти з відповідних питань - чи то діяльності Конституційного Суду, чи кримінального законодавства для поновлення чи прописання в новій редакції статті, скасованої рішенням КСУ, щодо брехні в деклараціях. Ну і, відповідно, діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції у сфері перевірки декларацій, зокрема і декларацій суддів", - розповів Юрчишин.

Депутат зауважив, що члени робочої групи мають розуміння того, що рішення "має бути ухвалене в максимально стислі терміни, щоб уникнути ситуації, коли неухвалення рішення до кінця року призведе до того, що чиновники, політики, судді всіх категорій фактично отримають індульгенцію від покарання за брехню в деклараціях аж до 2022 року".

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За словами Юрчишина, перше засідання робочої групи було присвячене організаційним питанням, наступне відбудеться 20 листопада о 9:00.

Політик додав, що члени робочої групи погодилися працювати максимально оперативно і в стислі терміни.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.