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До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE

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До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE
За умови збереження карантину вихідного дня до кінця року від COVID-19 в Україні може померти до 33 тис. осіб. Щоб зменшити кількість жертв до 17 тис. осіб, по всій країні потрібно запровадити локдаун. Найбільше навантаження на лікарні очікується в грудні.

Такої думки дотримуються експерти Київської школи економіки. Про це вони заявили за підсумками перегляду прогнозу розвитку епідемії COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Згідно з моделюванням, за умови дотримання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17 тис. до 33 тис. осіб до кінця року", - сказано в повідомленні.

У KSE відзначають, що сценарій, який передбачає 17 тис. смертей від COVID-19 до кінця року, малоймовірний, і для нього потрібно негайно вводити локдаун на всій території України.

Сценарій, який передбачає 26 тис. смертей, можливий за умови, що карантин вихідного дня спрацює.

Сценарій з 33 тис. смертей може бути реалізований, якщо існуючий карантин не спрацює.

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"Ми рекомендуємо розширити обмеження, які діють зараз як карантин вихідного дня, на будні і вихідні дні. Тільки це дозволить взяти під контроль поширення коронавірусу", - заявляють у KSE.

Експерти KSE прогнозують максимальне навантаження на лікарні в грудні 2020 року.

За даними KSE, кожна третя лікарня першої хвилі (152) критично заповнена хворими на COVID-19. У 89 лікарнях ліжка, відведені для пацієнтів із COVID-19, заповнені на 100%, ще 97 сильно перевантажені. Тільки половина лікарень у зоні відносної безпеки.

При цьому в KSE зазначають, що підтримувати можливості системи охорони здоров'я вдається тільки завдяки постійному збільшенню кількості лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. Зокрема, за минулий тиждень додали 14 нових лікарень, це 3600 нових ліжок.

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Топ коментарі

  • бостууга
    Смертность населения в Украине в текущем году, во время пандемии коронавируса, ниже, чем в 2019 году. Население страны составляет около 42 млн человек.
    По состоянию на 1 октября 2020 года население Украины составляет 41 723 998 человек. Смертность населения во время пандемии ниже, чем в прошлом году, сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, опубликованном в среду, 18 ноября.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    У них там своя Украина.
  • Татьяна Лайф
    Я бы их всех разогнала, этих статистов - фантазеров пальцем в небо, и на сэкономленные деньги построила бы приют для бедомных собак.
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