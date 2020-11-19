11 міст обиратимуть мера найближчої неділі, - ЦВК
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Повторне голосування на виборах міського голови відбудеться в неділю, 22 листопада, в 11 містах. З собою на дільницю потрібно взяти, крім документів, маску і ручку.
Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, інформує Цензор.НЕТ.
У ЦВК нагадали, що для безпечної участі в голосуванні потрібно надіти маску і взяти особисту ручку, а також дотримуватися соціальної дистанції.
Виборці, які мають ознаки захворювання, голосуватимуть в окремих кабінках.