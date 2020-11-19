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Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська

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Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська
Закон, яким було встановлено обов'язковість носіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях і штраф в понад 17 тис. грн за невиконання цієї норми, масово порушувався з двох причин: юридичної та психологічної.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"По-перше, рішення про накладення таких штрафів мав приймати суд. Однак через завантаженість суддів, вони просто не встигали розглядати відповідні протоколи. Іноді ж правоохоронці припускалися помилок при складенні самого протоколу. По-друге, штрафувати перехожого, який зайшов до магазину без маски, на суму від 17 тисяч гривень було психологічно непросто. Найчастіше у людини довелося б забирати останні гроші. А у багатьох їх і зовсім не було", - пояснив міністр.

Нещодавно ж Верховна Рада прийняла новий закон, який зобов'язує носити маски в громадських приміщеннях. Тепер порушникам загрожує штраф від 170 до 255 гривень і оформляти його зможуть відразу на місці. Тому, за словами Малюськи, не буде ні юридичного бар'єру, ні психологічного - штрафи набагато менше і процедурно їх легше оформити.

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"Люди, яким випишуть штраф, зможуть його оскаржити в суді. Однак чи буде це мати сенс, якщо судитися вийде дорожче, ніж заплатити штраф", - говорить міністр.

Топ коментарі

  • Andy Sok
    Министр юстиции видимо забыл, что судебные расходы проигравшая сторона платит, т.е. компенсирует выигравшей.
  • Andrea Petrychenko
    Министр юстиции Малюська не забыл что судебные расходы проигравшая сторона платит, он банально этого не знает, у него по факту нет юридического образования, более того у него нет НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Купил диплом за сало или же просто врет как например про Лондонский Университет. Для Украины это нормально и ни у кого не вызывает шок. В Украине Должности не зависят от умения и образования а только от "блата". Хотя это ни для кого не секрет в том числе и в Европе. В Европе знают цену "украинским дипломам".
  • Andriy Kalnyshevsky
    Т.е. говорит прямым текстом: - смысл "карантина" выходного дня - получение штрафов.
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