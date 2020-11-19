Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська
Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
"По-перше, рішення про накладення таких штрафів мав приймати суд. Однак через завантаженість суддів, вони просто не встигали розглядати відповідні протоколи. Іноді ж правоохоронці припускалися помилок при складенні самого протоколу. По-друге, штрафувати перехожого, який зайшов до магазину без маски, на суму від 17 тисяч гривень було психологічно непросто. Найчастіше у людини довелося б забирати останні гроші. А у багатьох їх і зовсім не було", - пояснив міністр.
Нещодавно ж Верховна Рада прийняла новий закон, який зобов'язує носити маски в громадських приміщеннях. Тепер порушникам загрожує штраф від 170 до 255 гривень і оформляти його зможуть відразу на місці. Тому, за словами Малюськи, не буде ні юридичного бар'єру, ні психологічного - штрафи набагато менше і процедурно їх легше оформити.
"Люди, яким випишуть штраф, зможуть його оскаржити в суді. Однак чи буде це мати сенс, якщо судитися вийде дорожче, ніж заплатити штраф", - говорить міністр.