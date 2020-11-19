"Багато хто боїться": лікарка вказала на можливу проблему з вакцинацією проти COVID-19 в Україні

В Україні з вакцинацією від коронавірусу може бути проблема через низьку прихильність серед населення до таких видів профілактики хвороб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловила лікарка-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, люди не хочуть вакцинуватися навіть від таких відомих інфекцій, як кір і краснуха.

"Якщо ми отримаємо вакцину наступного року і, можливо, будуть нові штами коронавірусу - може це (масова вакцинація. - Ред.) стане актуальнішим, ніж з грипом. Тут ще не всі нюанси відомі, але в будь-якому випадку, це зазначається з усіх боків, у нас дуже низька прихильність до вакцинації навіть від тих відомих інфекцій, які є - кору, краснухи ... Було б дуже непогано проводити вакцинацію, робити профілактику інфекції. Але чомусь багато людей бояться і не роблять цього. Тому побоювання у людей будуть, тим більше, що це новий вірус, нова інфекція", - заявила лікарка.

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Вона також закликала вакцинуватися проти сезонного грипу.

"Я закликаю вакцинуватися від грипу, тому що захворіти і грипом, і COVID-19 буде набагато складніше і гірше для організму. Тому те, що ми можемо займатися профілактикою, попередити, обов'язково потрібно попереджати за допомогою вакцинації. Вакцина від грипу не є небезпечною для здоров'я, у неї мінімальні ускладнення. Тому краще провакцинуватися. Звичайно, це особливо важливо для групи ризику", - зазначила Сояк.