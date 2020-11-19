Прощання з Віктюком відбудеться у Львові в понеділок у Першому театрі
Про це повідомила племінниця театрального діяча Катерина Віктюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"23 листопада о 10:00 розпочнеться церемонія прощання в Першому театрі, а о 15:00 - чин похорону на Личаківському кладовищі", - повідомила племінниця.
За попередньою інформацією ЗМІ, прощання повинно було відбутися у Львівській опері. Це підтвердили в пресслужбі театру, зазначивши, що до них звернулися з Міністерства культури з такою пропозицією, яке керівництво театру відразу ж погодило, проте рідні вирішили провести прощання в Першому театрі.
Перед цим з режисером попрощаються в Москві - там прощання відбудеться 20 листопада в Театрі Віктюка.
Нагадаємо, Роман Віктюк помер 17 листопада в лікарні в Москві, куди потрапив після зараження COVID-19. Режисерові було 84 роки.